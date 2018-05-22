Система ПВО авиабазы Хмеймим сбила неизвестный беспилотник

Средства ПВО авиабазы Хмеймим сбили неизвестный беспилотный летательный аппарат.
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Инцидент произошел вечером 21 мая, когда средства контроля воздушного пространства российской авиабазы на удалении от аэродрома обнаружили беспилотник неизвестной принадлежности.
Штатные зенитные средства уничтожили летательный аппарат. В настоящее время авиабаза функционирует в плановом режиме, сообщает РИА "Новости". В результате инцидента никто не пострадал.
Напомним, в конце апреля российские системы противовоздушной обороны сбили два беспилотных летательных аппарата над авиабазой Хмеймим.