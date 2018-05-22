Система ПВО авиабазы Хмеймим сбила неизвестный беспилотник

Средства ПВО авиабазы Хмеймим сбили неизвестный беспилотный летательный аппарат.

Инцидент произошел вечером 21 мая, когда средства контроля воздушного пространства российской авиабазы на удалении от аэродрома обнаружили беспилотник неизвестной принадлежности.

Штатные зенитные средства уничтожили летательный аппарат. В настоящее время авиабаза функционирует в плановом режиме, сообщает РИА "Новости". В результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, в конце апреля российские системы противовоздушной обороны сбили два беспилотных летательных аппарата над авиабазой Хмеймим.