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Покусились на "кремлевский общак"? Что значат проблемы Абрамовича в Лондоне "По моим представлениям, Абрамович является одним держателем одного из кремлевских "общаков", куда на протяжении многих лет отправляютвзносы предприниматели и чиновники самого разного уровня в целях повышения поддержки со стороны Абрамовича и его ставленников во власти".
21.05.2018
экономика  |  добавить комментарий
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Говорить о войне и продолжать кормить врага Практически сразу после того, как Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату РФ, прозвучало заявление о безальтернативности пути "сохранения" наших ресурсов через покупку ценных бумаг США. В выборном марте Россия уже увеличила объем вложений в американский госдолг до $96,1 млрд, тогда как в феврале эта сумма составляла $93,8 млрд.
18.05.2018
от издателя  |  комментариев: 12


Предписано вымирать, или Между строк президентского указа Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН выпустил доклад о глобальной урбанизации, в котором до 2050 г. спрогнозировал изменение численности населения всех стран мира. Прогноз для России неутешительный: в стране останется 133 млн человек, из которых в городах будут проживать 111 млн, а село почти вымрет, убыв до 22 млн с нынешних 37 млн. Этот прогноз совпал с указом президента России Владимира Путина.
21.05.2018
общество ;  | комментариев: 1
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Новости
22.05.2018 02:14 Мск (04:14 Екб)
политика | За рубежом
Система ПВО авиабазы Хмеймим сбила неизвестный беспилотник
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противовоздушная оборона ПВО (2011) | Фото: http://www.ausairpower.net/

Средства ПВО авиабазы Хмеймим сбили неизвестный беспилотный летательный аппарат.
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Инцидент произошел вечером 21 мая, когда средства контроля воздушного пространства российской авиабазы на удалении от аэродрома обнаружили беспилотник неизвестной принадлежности.

Штатные зенитные средства уничтожили летательный аппарат. В настоящее время авиабаза функционирует в плановом режиме, сообщает РИА "Новости". В результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, в конце апреля российские системы противовоздушной обороны сбили два беспилотных летательных аппарата над авиабазой Хмеймим.

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22.05.2018 02:14 Мск | Денис Линов
04:14 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 25.04.2018 00:50 Мск
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Ранее 11.03.2018 17:56 Мск
СМИ узнали о новой атаке беспилотника на российскую авиабазу Хмеймим








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Система ПВО авиабазы Хмеймим сбила неизвестный беспилотник
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