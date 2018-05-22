Журналист Антон Красовский решил участвовать в выборах мэра Москвы

Журналист, руководитель некоммерческой организации "СПИД. Центр" Антон Красовский намерен участвовать в выборах мэра Москвы.

"Я буду выдвигаться не против Собянина, не против Яшина, не против Дмитрия Гудкова, не против какого-то человека, который победит в праймериз "Яблока", "Левого фронта" или КПРФ. Я хочу выдвигаться как некая альтернатива всему этому, что происходит в стране и городе, в котором я живу", - сказал Красовский".

"Само мое выдвижение, с моей точки зрения, является уже победой, потому что попробуйте найти еще хоть одного открытого гея, который выдвигался на такую позицию в странах бывшего СНГ", - добавил журналист.

При этом Красовский уверен, что его не зарегистрируют, отметив, что ставит целью дойти как можно дальше, до дня выборов или момента отказа в регистрации, сообщает "Интерфакс".

Выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября.