Авиадебошир из Санкт-Петербурга стал фигурантом уголовного дела за оскорбление полицейского

Следственные органы завели уголовное дело на 51-летнего авиадебошира в Санкт-Петербурге.

Как сообщает телеграмм-канал СКР, мужчина оскорбил представителя власти. В состоянии опьянения пассажир рейса Санкт-Петербург – Алматы – Караганда вел себя агрессивно в салоне лайнера, а также не выполнял требования экипажа, матерился и оскорблял вызванных диспетчером сотрудников полиции.

Как ранее сообщало Накануне.RU, авиадебошир рейса авиакомпании "Россия" по маршруту "Екатеринбург – Анталья" получил штраф в 50 тыс. руб.