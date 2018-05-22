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21.05.2018
экономика  |  добавить комментарий
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Говорить о войне и продолжать кормить врага Практически сразу после того, как Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату РФ, прозвучало заявление о безальтернативности пути "сохранения" наших ресурсов через покупку ценных бумаг США. В выборном марте Россия уже увеличила объем вложений в американский госдолг до $96,1 млрд, тогда как в феврале эта сумма составляла $93,8 млрд.
18.05.2018
от издателя  |  комментариев: 12


Предписано вымирать, или Между строк президентского указа Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН выпустил доклад о глобальной урбанизации, в котором до 2050 г. спрогнозировал изменение численности населения всех стран мира. Прогноз для России неутешительный: в стране останется 133 млн человек, из которых в городах будут проживать 111 млн, а село почти вымрет, убыв до 22 млн с нынешних 37 млн. Этот прогноз совпал с указом президента России Владимира Путина.
21.05.2018
общество ;  | комментариев: 1
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Новости
22.05.2018 00:17 Мск (02:17 Екб)
политика | За рубежом
Вашингтон назвал условия для новой сделки с Ираном
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Майкл Помпео, ЦРУ, США (2017) | Фото: politeka.net

Американский госсекретарь Майкл Помпео озвучил список, состоящий из 12 условий, для новой сделки с Ираном.
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По словам главы Госдепа, Тегеран должен прекратить работы по обогащению урана и никогда не заниматься переработкой плутония; остановить распространение баллистических ракет и дальнейшую их разработку; прекратить поддержку террористических группировок, действующих на Ближнем Востоке.

По словам Помпео, Тегерану необходимо вывести из Сирии все силы, находящиеся под иранским командованием.

Как отметил госсекретарь, американские власти будет оказывать серьезное финансовое давление на Тегеран, чтобы усадить власти Ирана за стол переговоров, сообщает Lenta.ru.

Ранее Помпео заявил, что иранской стороне вменяется в вину "враждебная активность" в киберпространстве, а также спонсирование боевых действий за рубежом.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 8 мая президент США Дональд Трамп официально объявил о выходе Вашингтона из СВПД, которую до этого неоднократно критиковал, обвиняя Тегеран в нарушениях сделки.

Ранее перед этим президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил о возможном начале войны в случае, если его американский коллега примет решение выйти из СВПД.

Другие новости по темам: Иран, США, ядерная сделка, уран, ракеты
22.05.2018 00:17 Мск | Денис Линов
02:17 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 21.05.2018 17:35 Мск
Вашингтон пригрозил Тегерану "самыми жёсткими в истории" санкциями








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Вашингтон назвал условия для новой сделки с Ираном
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