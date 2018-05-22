Вашингтон назвал условия для новой сделки с Ираном

Американский госсекретарь Майкл Помпео озвучил список, состоящий из 12 условий, для новой сделки с Ираном.

По словам главы Госдепа, Тегеран должен прекратить работы по обогащению урана и никогда не заниматься переработкой плутония; остановить распространение баллистических ракет и дальнейшую их разработку; прекратить поддержку террористических группировок, действующих на Ближнем Востоке.

По словам Помпео, Тегерану необходимо вывести из Сирии все силы, находящиеся под иранским командованием.

Как отметил госсекретарь, американские власти будет оказывать серьезное финансовое давление на Тегеран, чтобы усадить власти Ирана за стол переговоров, сообщает Lenta.ru.

Ранее Помпео заявил, что иранской стороне вменяется в вину "враждебная активность" в киберпространстве, а также спонсирование боевых действий за рубежом.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 8 мая президент США Дональд Трамп официально объявил о выходе Вашингтона из СВПД, которую до этого неоднократно критиковал, обвиняя Тегеран в нарушениях сделки.

Ранее перед этим президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил о возможном начале войны в случае, если его американский коллега примет решение выйти из СВПД.