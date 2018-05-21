"Мне не в чем оправдываться". Борис Дубровский ответил на вопрос про "панамское досье"

Губернатор Борис Дубровский заявил, что ему не в чем оправдываться, отвечая на вопрос журналистов о "панамском досье", передает корреспондент Накануне.RU.

"Росфинмониторингу я на все вопросы и ответил. Я в этот период был абсолютно свободным коммерческим человеком и занимался коммерческой деятельностью. Вы хотите внести мне сумятицу, и чтобы я как-то смутился. Я совершенно не смущен. Я каждый год заполняю декларацию, эту декларацию проверяют компетентные органы, в том числе и Росфинмониторинг. Поверьте мне, губернаторов проверяют очень тщательно. И никаких замечаний, кроме замечания 31 канала, ко мне не следует. Каждый раз, как только я сюда прихожу, какой-нибудь 31 канал поднимает руку и спрашивает меня, чтобы я с какой-то эмоцией вам отвечал. Мне не в чем оправдываться, и я этого делать не собираюсь", - подчеркнул губернатор.

Напомним, в апреле директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин рассказал, что российские власти проанализировали утечки из зарубежных офшорных регистраторов (в том числе "панамское досье" и "райское досье") и обнаружили незаконные финансовые операции на миллиарды рублей, к которым причастны тысячи россиян, в том числе высокопоставленные чиновники.