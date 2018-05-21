ДНР озвучила данные о потерях ВСУ с начала операции объединенных сил

По данным разведки ДНР, с начала операции объединенных сил (ООС), т.е. с 30 апреля, украинские войска понесли существенные потери – 282 боевика, из них 43 безвозвратные, 239 санитарные. Об этом говорится в сообщении минобороны ДНР.

Отмечается, что эти данные были получены в управлении контрразведки СБУ из документа, в котором обосновывается необходимость снятия Сергея Наева с должности командующего ООС как некомпетентного и не способного обеспечить качественное выполнение задач.

Также в СБУ считают, что командование ООС скрывает большую часть погибших и списывает их на самовольно оставивших часть.

Как сообщало Накануне.RU, в последние дни под Горловкой ВСУ пошли на резкое обострение.