Суд в Кемерово продлил арест трем обвиняемым по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"

Трем обвиняемым по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове продлен арест. Такое решение принял Центральный районный суд Кемерово, передает МИА "Россия сегодня".

"Постановлением Центрального районного суда города Кемерово от 21 мая 2018 года удовлетворено ходатайство старшего следователя по особо важным делам при председателе Следственного комитета РФ о продлении срока содержания под стражей в отношении Соболева, Никитина и Антюшина", - говорится в материалах суда.

Сообщается, что указанные лица останутся под арестом до 24 августа текущего года.

Как ранее сообщало Накануне.RU, обвиняемыми по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", унесшем жизни 60 человек, проходят несколько человек. Это технический директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (компания-собственник ТРЦ) Георгий Соболев; управляющая торговым центром Надежда Судденок; генеральный директор Юлия Богданова; начальник инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова; руководитель компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко; сотрудник этой же компании Александр Никитин; сотрудник частного охранного предприятия Сергей Антюшин и начальник караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин.