В Саратовской области перед судом предстанет бывший директор МУП "Тепло" по обвинению в мошенничестве

В Саратовской области перед судом предстанет бывший директор МУП "Тепло", обвиняемый в особо крупных хищениях, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

Следователи завершили расследование уголовного дела.

По версии следствия, в период с ноября 2014 года по апрель 2017 года директор МУП в городе Марксе похитил находящиеся в хозяйственном ведении предприятия денежные средства в сумме 18 млн 879 тыс. рублей. Мошенник организовал их систематическое перечисление с расчетных счетов МУП на расчетные счета подконтрольных ему коммерческих организаций за проведение работ по режимной наладке котлов в котельных, которые в действительности не проводились.

"В дальнейшем денежные средства, поступившие на расчетные счета коммерческих организаций, обналичены и похищены директором предприятия", - говорится в сообщении.

Кроме того, с марта по июль 2016 года обвиняемый, используя факт знакомства с бывшим главой администрации Марксовского муниципального района Саратовской области, путем обмана похитил 1 млн 950 тыс. рублей у местного предпринимателя, пообещав их передать указанному бывшему должностному лицу в качестве взятки за решение вопросов о переуступке прав аренды двух земельных участков.

На принадлежащие обвиняемому и его супруге земельные участки, нежилые здания, автомобиль и ювелирные изделия на общую сумму около 2 млн 400 тыс. рублей наложен арест. Свою вину обвиняемый не признал. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.