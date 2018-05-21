"Единая Россия" приняла резолюцию по итогам партийной конференции "Направление 2026". В документе содержатся предложения и инициативы по ряду направлений в части реализации послания президента РФ и обновлению партии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "ЕР".

Как отмечается, партия нацелилась стать главной политической силой реализации указа президента, "партией прорывного развития страны".

В частности в резолюции отмечается, что на особом контроле у партии остаются ежегодная полноценная индексация пенсий, социальных выплат, а также мониторинг всех значимых экономических величин, которые влияют на потребительскую корзину граждан, в том числе тарифов на коммунальные услуги, цен на лекарственные препараты и многих других. "Дальнейшее повышение заработной платы работникам бюджетной сферы должно быть увязано с результатами труда, обеспечивая достойную зарплату за достойный труд. Предстоит добиться реализации уже принятых решений по сокращению разницы в оплате труда руководящего состава и средней заработной платы остальных работников предприятий и организаций", - говорится в документе.

Кроме того, в резолюции указана необходимость завершения к 2018-2019 годах работы по законодательному регулированию таможенной деятельности, обеспечении разработки и принятия новой редакции Бюджетного и Налогового кодексов.

Также подчеркивается, что "Единая Россия" должна инициировать такие изменения в пенсионной системе, которые позволят поддерживать коэффициент замещения (соотношение размера средней пенсии со средней заработной платой) на уровне 40%, как рекомендует Международная организация труда.

Теме экологии также уделяется большое внимание в резолюции партии. В частности провозглашается создание нового партийного проекта "Чистая страна", созданного в том числе для обратной связи с жителями в части получения информации о возникающих экологических проблемах.

В "Единой России" также намерены работать над законодательным оформлением развития цифровой экономики. "В 2018–2020 годах должны быть разработаны и приняты проекты для формирования "единой цифровой среды доверия" и сферы электронного гражданского оборота, создания правовых условий для сбора, хранения и обработки данных, а также внедрения и использования финансовых инноваций. Необходимо совершенствовать стандарты и цифровизировать такие сферы, как судопроизводство, нотариат и сбор отчетности", - говорится в документе.

Помимо этого, как утверждается в резолюции, вместе с экспертами будет вестись работа по выявлению и устранению существующих правовых ограничений, препятствующих развитию цифровой экономики. В рамках цифрового развития страны будет проведена дальнейшая цифровизация всех госуслуг, а также созданы нормы, стимулирующие развитие новых технологий

и бизнес-моделей.

Отдельно "Единая Россия" поставила задачи по обновлению партии. "Чтобы обеспечить решение задач, поставленных президентом, "Единая Россия" должна соответствовать статусу ведущей политической силы страны. Партии необходим постоянный приток новых, молодых лиц, кадровая ротация… Необходимо создать условия для включения в партийную работу и участие в жизни партии максимального числа рядовых партийцев, создать широкие возможности для обратной связи и горизонтальной коммуникации членов и сторонников "Единой России", - отмечается в резолюции.