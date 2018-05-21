В Екатеринбурге столкнулись "ВАЗ" и "Тойота"

Сегодня, 21 мая, в Екатеринбурге столкнулись машины "ВАЗ-21099" и "Тойота HILUX". Об этом Накануне.RU сообщили в отделе пропаганды ГИБДД уральской столицы.

ДТП произошло в 15.30 (13.30 мск) возле дома №3 по улице Новгородцевой. Водитель "ВАЗ", двигаясь по улице Егоршинский подход со стороны улицы 40 лет ВЛКСМ в сторону улицы Малышева, при развороте из правого крайнего ряда, не убедился в безопасности манёвра и допустил столкновение с иномаркой, водитель которой двигался в левом ряду в попутном направлении.

По словам 49-летнего водителя "Тойоты", он двигался по левому ряду со стороны улицы 40 лет ВЛКСМ в сторону Малышева примерно со скоростью 50 км/час. Неожиданно через одну полосу с правой стороны выехал "ВАЗ", который получил удар в левую боковую часть. В результате транспортное средство получило значительные механические повреждения.

В результате произошедшего пострадал 45-летний водитель "ВАЗ" и был доставлен бригадой скорой помощи в городскую больницу №23. Также пострадал пятилетний пассажир отечественного автомобиля который при этом не получил тяжёлых травм благодаря тому, что перевозился в детском автокресле. Мальчику поцарапало голову осколком разбитого стекла. После осмотра врачами и оказания медпомощи он был отпущен домой.

Обстоятельства ДТП будут установлены в ходе дознания.