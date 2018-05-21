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Новости
21.05.2018 18:34 Мск (20:34 Екб)
политика | За рубежом
Das Erste: Глава МИД ФРГ пообещал "приложить все усилия" для сохранения СВПД
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Хайко Маас (2018) | Фото: tagesschau.de

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас по прибытии на саммит Большой двадцатки в Буэнос-Айрес (Аргентина) пообещал приложить все усилия для сохранения нынешнего ядерного соглашения с Ираном, даже без участия США.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 8 мая президент США Дональд Трамп официально объявил о выходе Вашингтона из иранской ядерной сделки, которую до этого неоднократно критиковал, обвиняя Тегеран в нарушениях соглашения.

Как сообщает RT со ссылкой на немецкий телеканал Das Erste, глава германского МИД надеется заручиться поддержкой европейских партнёров. Также за сохранение ядерной сделки выступают Москва и Пекин.

"Факт наличия такого соглашения, при котором Иран обязуется не осуществлять программу по созданию ядерного оружия, повышает уровень безопасности для Германии и Европы, — отметил Маас. — Пока что я не знаю, что должно возникнуть на его месте, и не знаю, почему иранцы сейчас решили проводить новые переговоры. Мы приложим все усилия, чтобы сохранилось нынешнее соглашение".

Напомним, на прошлой неделе о поддержке иранской сделки и намерения в дальнейшем придерживаться его заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи.

А ранее сегодня, как сообщало Накануне.RU, госсекретарь США Майк Помпео заявил о готовности Вашингтона работать с Тегераном над урегулированием сложившегося кризиса, в том числе путём заключения новой сделки взамен ныне действующей, при условии, что иранская сторона произведёт "значительные изменения" в своём политическом курсе.

Другие новости по темам: СВПД, иранская сделка, ядерная сделка, Германия, ФРГ, Хайко Маас, G20, саммит
21.05.2018 18:34 Мск | информационная служба Накануне.RU
20:34 Екб


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Das Erste: Глава МИД ФРГ пообещал "приложить все усилия" для сохранения СВПД
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