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Новости
21.05.2018 17:11 Мск (19:11 Екб)
политика | Центральный ФО
Шувалова, Шевченко, Кумин? Конференция МГО КПРФ определит, примут ли во внимание итоги праймериз левых кандидатов на выборы мэра Москвы
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левый фронт, флаг, митинг (2012) | Фото: leftfront.ru

На праймериз лево-патриотических кандидатов в мэры Москвы, инициированных движением "Левый фронт", победила депутат Мосгордумы Елена Шувалова. В тройку лидеров также вошли журналист и общественный деятель Максим Шевченко, а также московский предприниматель Вадим Кумин, которого предложил выдвинуть на выборы главы столицы лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Голосование проходило в течение месяца, в нем приняли участие 5 тыс. человек. Окончательное решение по кандидатуре на предстоящие мэрские выборы примет конференция московского реготделения КПРФ, передает корреспондент Накануне.RU.
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Сама победитель праймериз не стала комментировать, как будут синхронизированы результаты голосования и уже прозвучавшие предложения партии, призвав дождаться решения конференции.

Шувалова напомнила, что праймериз планировался независимо от нее, и о проведении голосования она узнала из интернета. "Москвичи стали говорить, что я должна взять эту ответственность и не отказываться. Я от ответственности не отказываюсь, хотя разгребать все те завалы, в которых оказалась Москва, никому не пожелаешь. Но раз москвичи мне доверились, я понимаю, что при таком доверии сказать, что я не согласна, я не могу. Вышло, что вышло, и я действительно большим перевесом сейчас опережаю других кандидатов", - прокомментировала она Накануне.RU.

Депутат МГД заявила, что не может обсуждать гипотетические предложения. "Я член КПРФ, и здесь вопрос непростой. Каково будет решение партии, сейчас сказать сложно, как и комментировать будущие решения. Пусть взвешивают, это их право. Решать будет конференция города тайным голосованием", - подчеркнула Шувалова.

Секретарь Московского горкома КПРФ Владимир Родин в целом положительно отнесся к результатам прошедших на площадке "Левого фронта" праймериз, отметив, что итоги голосования - лишь рекомендации для конференции. Он напомнил, что бюро горкома партии согласилось на схему проведения голосования на той же площадке, что и голосование с Павлом Грудининым на выборах президента РФ, поскольку возникла уверенность, что данная площадка "неплохо защищена" от различного рода вторжений.

"Да и это не такой вопрос, чтобы кто-то из суперспециалистов ввязывался в это дело. В целом положительно отнесся к результатам. Обсудим их на бюро горкома", - сказал он.

Родин отметил, что изначально члены кадровой комиссии приняли решение не рекомендовать кандидатуру Елены Шуваловой для рассмотрения в качестве кандидата в мэры Москвы, объясняя тогда это ее недостаточным опытом в управлении коллективом или решении крупных народно-хозяйственных проблем. Однако сами москвичи предложили Шувалову в список кандидатов.

"Это попытка посоветоваться с москвичами, услышать их мнение. Решение по закону принимает конференция московского реготделения КПРФ. Неприлично гадать, как она отнесется к этому. В целом праймериз - это некие рекомендации", - прокомментировал Родин.

Дата конференции пока не определена и зависит от объявления выборов, которое должно состояться, по предварительным данным, до 9 июня.

Другие новости по темам: КПРФ, праймериз, Елена Шувалова, Вадим Кумин, левый фронт
21.05.2018 17:11 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
19:11 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 21.05.2018 10:51 Мск
Депутат МГД Елена Шувалова стала победителем праймериз левых сил на выборы мэра Москвы

Ранее 15.05.2018 15:42 Мск
Зюганов призвал выдвинуть на выборы мэра Москвы Кумина. Не все довольны








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Шувалова, Шевченко, Кумин? Конференция МГО КПРФ определит, примут ли во внимание итоги праймериз левых кандидатов на выборы мэра Москвы
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