Вашингтон пригрозил Тегерану "самыми жёсткими в истории" санкциями

Вашингтон намерен оказать на Тегеран беспрецедентное давление, подразумевающее в том числе введение самого жёсткого в истории санкционного режима. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Причиной тому, как передаёт ТАСС, является "неприемлемый и непродуктивный" политический курс ближневосточного государства.

"Во-первых, мы окажем беспрецедентное финансовое давление на режим, — сказал Помпео, выступая с программной речью в неправительственном фонде "Наследие". — Лидеры в Тегеране не должны сомневаться в серьёзности наших намерений".

В частности, по словам американского дипломата, иранской стороне вменяется в вину "враждебная активность" в киберпространстве, а также спонсирование боевых действий за рубежом.

"Мы будем выслеживать ставленников Ирана и подконтрольных им [бойцов ливанской шиитской партии] "Хезболла" по всему миру, и разгромим их", — подчеркнул Помпео, добавив, что у "Ирана больше никогда не будет карт-бланша в доминировании на Ближнем Востоке".

Кроме того, по словам госсекретаря, Вашингтон намерен бороться за права человека.

"Режим должен работать над тем, как он обращается со своими гражданами, и мы должны защитить права каждого иранца, — сказал Помпео. — Он [иранский народ] должен пресечь разбазаривание богатства Ирана за рубежом".

При этом дипломат выразил готовность американской стороны работать с Тегераном над урегулированием сложившегося кризиса, в том числе путём заключения новой сделки взамен Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), при условии, что иранская сторона произведёт "значительные изменения [в своей политике]".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 8 мая президент США Дональд Трамп официально объявил о выходе Вашингтона из СВПД, которую до этого неоднократно критиковал, обвиняя Тегеран в нарушениях сделки.

Ранее перед этим президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил о возможном начале войны в случае, если его американский коллега примет решение выйти из СВПД.