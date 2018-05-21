Константинополь готов в одностороннем порядке создать "автокефальную украинскую церковь", - Всеволод Чаплин

Константинопольский патриарх Варфоломей примет единоличное решение о создании параллельной украинской церкви, которой и предоставит автокефалию. Об этом написал протоиерей Всеволод Чаплин, ссылаясь на греческий сайт "Ромфеа", который опубликовал утечку с недавних переговоров Варфоломея и предстоятеля Элладской Церкви.

По его слова, Константинополь не собирается ни созывать всеправославной встречи по украинской проблематике, ни получать письменного согласия других церквей.

"Он декларирует свое право действовать самостоятельно, на правах "Церкви-матери", которая якобы никогда не соглашалась с передачей Киевской митрополии Москве (в 1686 году, - прим.). По сути речь идет о праве распоряжаться "своими" подчиненными. От других Церквей при таком сценарии будет ожидаться лишь признание каноничности поставленного Фанаром (район Стамбула, где расположена резиденция Варфоломея, - прим.) Киевского митрополита", - пишет протоиерей.

Он прогнозирует, что действия Константинополя могут быть быстрыми и крайне разрушительными. При этом руководители раскольничьих сообществ на Украине и примкнувшие к ним несколько иерархов канонической УПЦ вряд ли могут рассчитывать на пост главы гипотетической автокефалии.

"Фанар планирует назначить Киевского архиерея "по своей версии" самостоятельно, причем это вряд ли будет выходец с Украины. Наиболее вероятный кандидат – архиепископ Тельмисский Иов (Геча), этнический украинец, родившийся в Канаде", - отмечает Всеволод Чаплин.

Он подчеркивает, что действия Москвы недостаточно активны, а из всех православных церквей только две выразили поддержку позиции РПЦ - Сербская и Польская. Только последняя однозначно выступила на стороне РПЦ.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 19 апреля Верховная рада поддержала обращение к Константинополю о создании "единой украинской церкви", которое представил Петр Порошенко. Позже он заявил, что там уже начали процедуру предоставления автокефалии, полностью исказив смысл ответа Константинополя.