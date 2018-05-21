В РПЦ прокомментировали разделение Минобрнауки на два ведомства

Разделение Минобрнауки РФ позволит чиновникам "сосредоточиться и более глубоко заниматься" проблемами отечественного образования, заявил глава синодального отдела Русской православной церкви (РПЦ) по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, президент России Владимир Путин по рекомендации и.о. премьера Дмитрия Медведева разделил главное образовательное ведомство страны на две части: Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования. Первое будет отвечать за школы и среднее образование, второе — за развитие науки, инноваций и деятельность вузов.

По мнению Легойды, это "оправданный и важный логичный шаг".

"Чем уже участок, на котором тебе нужно сосредоточиться, тем более глубоко ты можешь этим заниматься", — цитирует его "РИА Новости".

При этом, по мнению представителя РПЦ, это ещё не решение самой проблемы отечественного образования, связанной с недостаточной проработанностью его целей "на концептуальном уровне" и чрезмерной ориентированностью на международные рейтинги.

"В принципе попадание в рейтинги — это не цель, а задача, и не факт, что самая главная", — сказал Легойда.

При этом он выразил надежду, что появление двух новых ведомств "позволит сосредоточиться и более глубоко заниматься этими важнейшими для будущего нашего общества вопросами".