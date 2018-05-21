На Ямале судят двух жителей Башкирии: выследили, вывезли за город, ограбили и убили бизнесмена

На Ямале ушло в суд дело об убийстве бизнесмена из Ноябрьска, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

По делу проходят два жителя Башкирии и жительница ЯНАО.

Напомним, по данным следствия, 12 января 2017 г. в Ноябрьске 60-летний владелец магазина, расположенного в торговом центре "Арктика", вышел с работы и исчез. Обеспокоенные родственники обратились к правоохранителям. Вскоре следователи нашли подозреваемых в убийстве, одним из которых оказалась его коллега.

29-летняя продавец соседнего магазина, зная, что погибший не беден, сообщила об этом своим приятелям, двоим 30-летним башкирам. Изучив распорядок дня мужчины, вечером 12 января злоумышленники напали на него на улице, в автомобиле вывезли за город и, завладев деньгами, убили. Тело погибшего было обнаружено в лесу около моста через реку Нюдя-Иту-Яха.

Дело передано в суд.