В Верхнем Уфалее может появиться производство стальных труб, такое заявление сделал губернатор Челябинской области Борис Дубровский, передает корреспондент Накануне.RU.



"Перспективы есть, но есть сложности. Я думаю, что это именно то, что в своё время привело к проблеме на "Уфалейникель". По хорошему, лучше бы было сформировать пул инвесторов, чтобы снять режим моногорода. Хотелось бы видеть другие компетенции, развивать другие отрасли", - говорит губернатор.