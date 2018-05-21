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экспертное мнение ;
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В Верхнем Уфалее может появиться производство стальных труб
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трубы большого диаметра, ОМК, ВМЗ (2017) | Фото: ОМК

В Верхнем Уфалее может появиться производство стальных труб, такое заявление сделал губернатор Челябинской области Борис Дубровский, передает корреспондент Накануне.RU.

"Перспективы есть, но есть сложности. Я думаю, что это именно то, что в своё время привело к проблеме на "Уфалейникель". По хорошему, лучше бы было сформировать пул инвесторов, чтобы снять режим моногорода. Хотелось бы видеть другие компетенции, развивать другие отрасли", - говорит губернатор.
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По мнению главы области, производство стальных труб - это самое простое решение. Но будет ли принято такое решение ещё неизвестно, "50 на 50".

"Людям нужно создать стабильные условия для работы", - подчеркнул Дубровский.

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21.05.2018 16:14 Мск | Верхний Уфалей | Мария Подгузова
18:14 Екб


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В Верхнем Уфалее может появиться производство стальных труб
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