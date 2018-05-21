Глава Южного Урала: "Новый министр экологии региона должен наладить живой диалог с общественностью"

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский прокомментировал назначение на пост министра экологии региона профессора Сергея Лихачева, передает корреспондент Накануне.RU.

"Новый министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев должен сформировать новую команду и наладить живой диалог с общественностью", - отметил Дубровский.

По мнению главы региона, Лихачев должен активно участвовать в подготовке к ШОС, в работе по рекультивации всех свалок и в построении новой системы через квотирование.

Как ранее сообщало Накануне.RU, о новом назначении стало известно 21 мая.