На Ямале - новый глава службы ветеринарии

На Ямале сменился глава службы ветеринарии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства арктического региона.

С сегодняшнего дня эту должность занимает бывший начальник отдела обеспечения эпизоотического благополучия службы Евгений Попов. Новый руководитель службы трудится в отрасли 14 лет, начинал трудовую деятельность на Ямале в селе Аксарка ветеринарным фельдшером восьмого разряда в коллективе районной станции по борьбе с болезнями животных. Начальником отдела обеспечения эпизоотического благополучия службы ветеринарии автономного округа назначен в 2016 г.

"Экс-глава службы Андрей Листишенко в минувшую пятницу вышел в отпуск с последующим увольнением. Планирует продолжить деятельность в средней полосе России", - сказал Попов.