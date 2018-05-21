Грудинину придется возвращать в "Совхоз" землю на миллиард рублей. Апелляция отклонила его жалобу

Десятый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность решения суда, который удовлетворил иск акционеров ЗАО "Совхоз им. Ленина" к бывшему кандидату в президенты РФ, директору совхоза Павлу Грудинину о возврате в собственность совхоза двух земельных участков стоимостью более 1 млрд руб. Как сообщает РАПСИ, апелляционный суд отклонил жалобы совхоза и Грудинина на решение Арбитражного суда Московской области от 2 марта.

Напомним, что суд тогда признал недействительным учредительный договор ООО "ТТ Девелопмент", заключенный между совхозом, Грудининым и другими лицами, а также признал незаконным сделку о внесении совхозом в уставной капитал ООО "ТТ Девелопмент" двух земельных участков общей стоимостью более 1 млрд руб. Со ссылкой на свои источники РАПСИ отмечает, что один из этих участков был продан компании IKEA.