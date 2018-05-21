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Бард Новиков прокомментировал приговор Ассоновой, осужденной по делу "Бухты Квинс"
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Александр Новиков Бухта Квинс (2017) | Фото: Накануне.RU

Бард Александр Новиков, один из фигурантов громкого дела по хищению денежных средств пайщиков "Бухты Квинс", прокомментировал приговор Ларисы Ассоновой, которую суд приговорил к четырем годам колонии.
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На своей странице в Facebook Новиков открестился от соучастия в преступлении, назвав саму Ассонову "мошенницей".

Также он заявил, что дома в "Бухте Квинс" полностью достроены, а документы сданы для получения разрешения на ввод и передачу квартир пайщикам.

Напомним, что по версии следствия, трое злоумышленников - Новиков, Шилиманов и Ассонова - в период с декабря 2010 по декабрь 2012 года похищали средства пайщиков потребительского жилищно-строительного кооператива "Бухта Квинс". Пострадавшими признаны 65 человек, им причинен ущерб на общую сумму более 54 млн руб. Дело Ларисы Ассоновой было выделено в отдельное производство, так как она заключила сделку со следствием и дала показания на Новикова и Шилиманова. Следствие в отношении остальных фигурантов дела завершилось в мае.

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21.05.2018 16:19 Мск | Александра Рогалина
18:19 Екб


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Бард Новиков прокомментировал приговор Ассоновой, осужденной по делу "Бухты Квинс"
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