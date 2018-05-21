Бард Новиков прокомментировал приговор Ассоновой, осужденной по делу "Бухты Квинс"

Бард Александр Новиков, один из фигурантов громкого дела по хищению денежных средств пайщиков "Бухты Квинс", прокомментировал приговор Ларисы Ассоновой, которую суд приговорил к четырем годам колонии.

На своей странице в Facebook Новиков открестился от соучастия в преступлении, назвав саму Ассонову "мошенницей".

Также он заявил, что дома в "Бухте Квинс" полностью достроены, а документы сданы для получения разрешения на ввод и передачу квартир пайщикам.

Напомним, что по версии следствия, трое злоумышленников - Новиков, Шилиманов и Ассонова - в период с декабря 2010 по декабрь 2012 года похищали средства пайщиков потребительского жилищно-строительного кооператива "Бухта Квинс". Пострадавшими признаны 65 человек, им причинен ущерб на общую сумму более 54 млн руб. Дело Ларисы Ассоновой было выделено в отдельное производство, так как она заключила сделку со следствием и дала показания на Новикова и Шилиманова. Следствие в отношении остальных фигурантов дела завершилось в мае.