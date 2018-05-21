"Теперь ходят по квартирам". На праймериз "ЕР" жителей Екатеринбурга стали звать лично

После волны смс-оповещений и звонков на личные мобильные телефоны "единороссы" стали приглашать жителей Екатеринбурга посетить праймериз по отбору кандидатов в городскую думу путем поквартирного обхода, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Представитель "ЕР" пришла в субботу вечером, 19 мая, к одному из журналистов Накануне.RU, проживающему в Ленинском районе Екатеринбурга, протянула брошюру с несколькими кандидатами и позвала на предварительное голосование.

По словам "курьера", в каждом отделении есть куратор, они и дают такие задания, чтобы "повысить явку" уральцев.

Пресс-секретарь регионального исполнительного комитета "ЕР" Максим Бестфатер снова заявил, что региональное отделение не занимается такого рода работой.

"Волонтеров с поквартирными обходами мы не посылаем, если кто-то и ходит, то, вероятно, это представители самих участников праймериз", - добавил он.

Отметим, что до этого жителей Екатеринбурга обзванивали люди, представлявшиеся "единороссами", и приглашали посетить праймериз.

Напомним, что "Единая Россия" проведет внутрипартийное голосование по отбору кандидатов в депутаты гордумы Екатеринбурга 3 июня. Сами выборы состоятся 9 сентября.