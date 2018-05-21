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В Екатеринбурге прошел фестиваль фантастики "Аэлита"
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фестиваль фантастики &quot;Аэлита&quot;, Вадим Панов, автограф-сессия (2018) | Фото: фестиваль &quot;Аэлита&quot;

Самый старый на постсоветском пространстве конвент "Аэлита" завершил 35-й юбилейную встречу в Екатеринбурге. Все желающие могли пообщаться с гостями, получить автограф, поиграть в игры, а самое главное – стать победителем фантастической премии, передает корреспондент Накануне.RU.

С 16 по 20 мая в Екатеринбурге прошел фестиваль фантастики, на который съехались поклонники жанра, начинающие и именитые авторы. Известные писатели раздавали автографы, проводили творческие встречи и делились опытом. Среди почетных гостей были: писатель Вадим Панов, председатель международного Совета по фантастической и приключенческой литературе, секретарь Союза писателей России Виталий Пищенко, писатель и литературный редактор Сергей Чекмаев, литературный критик и журналист Дмитрий Байкалов, а также писатель, ученый и изобретатель Лев Лапкин, известный читателям под псевдонимом Саша Кругосветов.

фестиваль фантастики "Аэлита", Виталий Пищенко(2018)|Фото: фестиваль "Аэлита"

фестиваль фантастики "Аэлита", Вадим Панов, автограф-сессия(2018)|Фото: фестиваль "Аэлита"

На различных площадках мероприятия кроме встреч с известными писателями, поклонников фантастики также ждали мастер-классы, презентации и даже игры в виртуальной реальности. Проект VR-игры "Uncertain" ("неуверенный") в Екатеринбург привез Сергей Чекмаев - все желающие могли погрузиться в виртуальный мир и прочувствовать на себе всю палитру эмоций.

фестиваль фантастики "Аэлита", VR-игра(2018)|Фото: фестиваль "Аэлита"

Фестиваль проходил сразу на нескольких площадках – в Доме писателя, Областной библиотеке для детей и молодёжи, Городском библиотечном информационном центре.

фестиваль фантастики "Аэлита"(2018)|Фото: фестиваль "Аэлита"

А одно из главных событий фестиваля "Аэлита" прошло в субботу – стали известны имена новых лауреатов. Награды были вручены в торжественной обстановке в Доме писателя. Как рассказали Накануне.RU организаторы, награды распределились следующим образом: Премия "Аэлита" - Вадим Панов; Мемориальная премия им. В.И.Бугрова - Александр Гриценко; Премия "Старт" - Чепурин Николай (дебютная книга "Наследие бога войны"); Орден "Рыцарь Фантастики" им. И.Г.Халымбаджи - Дмитрий Байкалов, Олег Колесников, Лев Лапкин (Саша Кругосветов); Орден "Добра и Света" им. И.А.Соколова - Виталий Пищенко, Анатолий Изотов, Светлана Пархоменко; Премия Конкурса Короткого Рассказа - Юлия Гладкая ("Да будет свет"); Победители конкурса "Рассказ за 100" - Мария Силкина ("Улиточный пастух"), Ольга Новокрещенова (детско-юношеская номинация "Один день из жизни космо-героя")

Другие новости по темам: Аэлита, фестиваль фантастики, конвент, Вадим Панов, Виталий Пищенко, Сергей Чекмаев, Дмитрий Байкалов, Лев Лапкин, Саша Кругосветов
21.05.2018 15:41 Мск | информационная служба Накануне.RU
17:41 Екб


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В Екатеринбурге прошел фестиваль фантастики "Аэлита"
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