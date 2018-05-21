Суд не разрешил Серебренникову ходить на работу

Мосгорсуд отказал художественному руководителю "Гоголь-центра" режиссеру Кириллу Серебренникову в удовлетворении просьбы позволить ему ходить на работу, общаться с коллегами по творческим вопросам, а также пользоваться интернетом.

Вместе с тем суд незначительно скорректировал срок продления домашнего ареста в отношении Софьи Апфельбаум и Юрия Итина - до 19 июля и 23 мая соответственно, передает "Интерфакс".

Серебренников находится под домашним арестом с 23 августа прошлого года.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ завершил расследование хищений денег, выделенных "Седьмой студии"в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа". Обвиняемые и их адвокаты знакомятся с материалами расследования.