Суд не разрешил Серебренникову ходить на работу

в этот день
21.05.18
17:30
В Екб.19:30
Генерал ФСБ скончался после жесткой посадки вертолета в Хабаровском крае
"Временный" губернатор Тюменской области выберет главу для Ямала
Исследователь: В могиле Золотарева лежит жертва убийства, кости которой туда подкинули
Главное
Украина пошла в атаку под Горловкой

Тема дня
Предписано вымирать, или Между строк президентского указа Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН выпустил доклад о глобальной урбанизации, в котором до 2050 г. спрогнозировал изменение численности населения всех стран мира. Прогноз для России неутешительный: в стране останется 133 млн человек, из которых в городах будут проживать 111 млн, а село почти вымрет, убыв до 22 млн с нынешних 37 млн. Этот прогноз совпал с указом президента России Владимира Путина.
21.05.2018
общество  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Говорить о войне и продолжать кормить врага Практически сразу после того, как Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату РФ, прозвучало заявление о безальтернативности пути "сохранения" наших ресурсов через покупку ценных бумаг США. В выборном марте Россия уже увеличила объем вложений в американский госдолг до $96,1 млрд, тогда как в феврале эта сумма составляла $93,8 млрд.
18.05.2018
от издателя  |  комментариев: 11


Виктор Балдоржиев: Перестанем ли участвовать в преступлении? Есть ли в политике правда, почему сырьевая экономика аморальна, как устаревшая техника связана с отсталым интеллектом и каким видится будущее России жителям Сибири и Дальнего Востока? Об этих и других философско-бытовых вопросах современной политики размышляет член Генерального совета "Партии Дела" Виктор Балдоржиев.
21.05.2018
экспертное мнение ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Госдума отказалась делить нефтегазовые доходы с населением
Порошенко назвал "Северный поток-2" трагической исторической ошибкой для Европы
Порошенко отреагировал угрозой на открытие Крымского моста
В центре Челябинска водитель БМВ устроил крупное ДТП, есть погибший
Электрички, пирожки… Собянин спрятался от жительницы Сергиева Посада
"Не к этому министру должны быть претензии". Депутат Госдумы с сожалением воспринял отставку главы МЧС Владимира Пучкова
Путин прокомментировал выздоровление Скрипаля
Путин на КамАЗе открыл Крымский мост
Голосование
Как Вы оцениваете назначение Медведева премьер-министром на новый срок?

Положительно

Нейтрально

Отрицательно


Результаты 1062



Новости
21.05.2018 15:46 Мск (17:46 Екб)
происшествия | В России
Суд не разрешил Серебренникову ходить на работу
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Кирилл Серебренников (2017) | Фото: rostov.press

Мосгорсуд отказал художественному руководителю "Гоголь-центра" режиссеру Кириллу Серебренникову в удовлетворении просьбы позволить ему ходить на работу, общаться с коллегами по творческим вопросам, а также пользоваться интернетом.
Читайте также:

Вместе с тем суд незначительно скорректировал срок продления домашнего ареста в отношении Софьи Апфельбаум и Юрия Итина - до 19 июля и 23 мая соответственно, передает "Интерфакс".

Серебренников находится под домашним арестом с 23 августа прошлого года.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ завершил расследование хищений денег, выделенных "Седьмой студии"в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа". Обвиняемые и их адвокаты знакомятся с материалами расследования.

Другие новости по темам: кирилл серебренников, суд
21.05.2018 15:46 Мск | информационная служба Накануне.RU
17:46 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 16.05.2018 14:07 Мск
СКР собрал доказательства в отношении всех фигурантов дела "Седьмой студии"

Ранее 14.05.2018 18:46 Мск
СКР отпустил Малобродского под подписку о невыезде

Ранее 10.05.2018 17:49 Мск
У экс-гендиректора "Гоголь-центра" Малобродского, находящегося в СИЗО, диагностировали инфаркт миокарда

Ранее 10.05.2018 14:32 Мск
На Каннском фестивале сообщили об ответе Путина на письмо о Серебренникове

Ранее 07.05.2018 14:22 Мск
Следствие повторно обратилось в суд с просьбой перевести Малобродского под домашний арест

Ранее 27.04.2018 18:50 Мск
Суд в Москве оставил в силе арест экс-директора "Гоголь-центра" Малобродского

Ранее 25.04.2018 09:54 Мск
Дело "Седьмой студии": СК просит перевести Малобродского под домашний арест

Ранее 21.02.2018 14:01 Мск
Серебренников сообщил, что был на кремации матери

Ранее 22.01.2018 17:56 Мск
Адвокаты Серебренникова обжаловали продление ему домашнего ареста

Ранее 16.01.2018 20:23 Мск
Решением суда домашний арест Кириллу Серебренникову продлен до 19 апреля








Добавить комментарий:

Суд не разрешил Серебренникову ходить на работу
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+