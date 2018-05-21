Губернатор Борис Дубровский рассказал о подготовке Челябинска к проведению саммитов ШОС и БРИКС

Губернатор Южного Урала Борис Дубровский рассказал о подготовке Челябинска к проведению саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы перешли в активную фазу и формируемый наследие ШОСа", - подчеркнул он.

В настоящий момент большинство проектов проработано, определено финансирование. В рамках развития аэропорта запланировано строительство нового пассажирского терминала с пропускной способностью 2,5 млн пассажиров в год, получено положительное заключение.

"В июне этого года победитель аукциона должен начать работы. На развитие аэродромной инфраструктуры необходимо около 6 млрд рублей", - отметил Дубровский.



Глава региона также отметил, что город просит область выделить средства на ремонт дорог, которые муниципалитет направит на реконструкцию дорог к ШОС.

Заложены средства на строительство конгресс-холла " Крылья".

"Мы ведем проектирование. Он кардинально изменит территорию", - добавил губернатор.

Здесь же будет построена набережная, очищено русло реки Миасс

"В рамках наследия очень важно максимальное решение экологических проблем. Нужно навести порядок", - считает глава области.

"Мы привлекли к себе внимание, но не признавая проблему, невозможно подходить к её решению. Мы будем пилотной территорией, где будут приняты эти решения. Будем максимально решать вопросы по рекультивации, необходимо прекратить эндогенные пожары на коркинском разрезе", - отметил он.

Губернатор напомнил, что в Челябинске до 35% выбросов - это транспорт. При квотировании будет учитываться и снижение выбросов от транспорта.

"Мы смотрим на опыт Москвы, где стали появляться электробусы", - рассказал он.

Также губернатор сообщил о переходе общественного транспорта на газомоторное топливо.