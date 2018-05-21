Новый закон о цифровой экономике эксперты назвали "спящим"

Уже завтра депутаты Госдумы в первом чтении рассмотрят проект поправок в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса России, связанных с регулированием цифровых прав. Проект в марте внесли спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Он был презентован, в том числе, как решение проблем с оборотом криптовалют в России, однако основные его положения касаются создания реестра электронных сделок, понятие, собственно "цифровые деньги", из закона перед первым чтением исключили. На "нулевых чтениях" эксперты назвали закон "спящим" и никак не влияющим на положение дел в криптосообществе, передает корреспондент Накануне.RU.

Закон вводит понятие "цифровых прав граждан". Речь идет о многочисленных сделках в интернете, которые сейчас не являются в достаточной степени защищенными. Согласно закону, права на цифровые объекты могут быть удостоверены совокупностью электронных данных - цифровым кодом или обозначением - существующих в информационной системе - своеобразном централизованном реестре.

Руководитель Центра экспертизы и координации информатизации Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Роман Урнышев заметил, что нерешенными остаются вопросы идентификации и авторизации пользователей.

"Если мы говорим о токенах или криптовалюте, то можно за пять минут создать кошелек, перечислить на него деньги, купить за них криптовалюту. Как будет понятно, что это сделал Иванов Иван Иванович? Из закона это не очень понятно. Если говорить про сохранение и защиту уникального кода, то вопросов тоже много, потребуется внесения поправок в закон об информационной безопасности", - сказал Урнышев.

Эксперты Общественной палаты отметили положительные черты закона: появились основания для появления электронного нотариата, если в будущем будет решен вопрос со способом оплаты цифровыми деньгами - появится конкуренция в секторе безналичных платежей.

Урнышев добавил, что страны-соседи добились больших успехов в вопросах регулирования криптовалют. В России же даже с принятием закона технология останется мертвой. Появление реестров не добавит привлекательности для инвестиций.

Директор программы "Правовые основы и юридические практики работы с криптовалютой и блокчейн-проектами" Игорь Судец отметил, что закон должен быть направлен на пресечение правонарушений, связанных с использованием цифровые технологий.

"Та же самая криптовалюта в России не воспринимается как что-то ценное. Если у вас крадут флешку с криптой, то полиция откажет в возбуждении дела из-за минимальной стоимости самой флеш-карты. Можно взять взятку любому чиновнику в криптовалюте и это не будет рассматриваться, как преступление", - сказал Судец.

Он добавил, что законопроект не имеет никакого отношения не только к криптовалютам, рассмотрение которых депутаты решили отложить, но и к самой блокчейн-технологии.

"Законопроект о том, что в электронной форме будут храниться и учитываться права на доли ООО, акции и облигации. Когда мы говорим о том, что проект будет принят и криптосообщество вздохнет с облегчением – это не так. Он никак не повлияет на криптосообщество", - отметил эксперт.

Представитель общественной организации защиты прав потребителей Олег Павлов тоже остановился на злоупотреблениях со стороны тех, кто привлекает деньги через цифровые активы. По его словам, закон должен регулировать не только правила обращения токенов и криптовалют, но и вводить требования к рекламе таких продуктов. По словам Павлова, должна быть предоставлена информация о доходности каждого инструмента.

Другой вопрос, никак не урегулированный законом - персональные данные пользователей, которые окажутся в едином реестре. Ряд экспертов высказались в пользу создания российской системы использования личной информации в рамках цифровых прав, не опираясь на правила той или иной страны.

"Тот, кто писал закон далек от рынка. Сам закон никакого отношения к рынку не имеет. В России нет площадки размена токенов, которая должна привлечь инвестиции, а мы пишем для нее закон. Мы слышим, что когда-нибудь она появится. Пока же закон - "спящий", - сказал Урнышев.

Общественная палата по итогам "нулевых чтений" отправит свои предложения в Госдуму. Однако учтены они могут быть лишь при подготовлен закона ко второму чтению. В первом думское большинство, депутаты "Единой России", готовы поддержать инициативу.