Дубровский сообщил, что кандидат на пост главы Миасса есть, однако имя не назвал

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский сообщил, что уже есть потенциальный кандидат на пост главы Миасса, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава региона, однако, имя не назвал, сообщив, что этот кандидат должен сам принять решение и подать заявку на конкурс.



"Мы обязаны участвовать в своей части принятия решений. Формируем комиссию. Мы будем рекомендовать человека, он будет из нашей среды, из текущей команды. Мы ему предложили, он должен решение принять и подать заявку", - рассказал губернатор.

Глава области считает, что новому руководителю Миасса необходимо войти в диалог с депутатским корпусом, и снизить напряжение, а также сформировать стратегию развития территории. Дубровский напомнил, что конфликт был всегда и был неутихающим, и не только последнего главы.



"Я считаю что у Миасса может быть серьёзное развитие, это город машиностроения. Надо нам найти человека который сможет реализовать этот потенциал", - подчеркнул губернатор.

Как ранее сообщало Накануне.RU, экс-мэр Миасса Геннадий Васьков попал под уголовное преследование и лишился полномочий градоначальника.