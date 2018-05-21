В Правительство РФ подана частная концессия на строительство ВСМ "Екатеринбург - Челябинск"

В правительство подана частная концессия на строительство ВСМ "Екатеринбург - Челябинск", об этом на пресс-конференции сообщил губернатор Южного Урала Борис Дубровский, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы до конца сентября должны получить ответ, надеюсь он будет положительным", - отметил глава области.

Губернатор напомнил, что дорогу никто строить не собирался.

"Если бы не было нашей инициативы, ВСМ бы и не было", - добавил Борис Дубровский.

Напомним, ВСМ уже включили в транспортную схему.