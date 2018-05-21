В Екатеринбурге будут судить военнослужащего за поножовщину у кафе "1000 и 1 ночь"

Военнослужащий предстанет перед судом за покушение на убийство человека в Екатеринбурге. В военном следственном отделе СК РФ по Екатеринбургскому гарнизону ЦВО окончено предварительное следствие.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, инцидент произошел 24 февраля 2017 г. возле кафе "1000 и 1 ночь". По данным следствия, военнослужащему по контракту из в/части 22316 сержанту Бекхану Гучигову сделали замечание по поводу его поведения, на что тот в ответ нанёс "обидчику", гражданину Азербайджана, 12 ударов ножом в спину, лицо, шею и правую руку. Пострадавший остался жив, но ему был причинён тяжкий вред здоровью.

Сержант скрылся с места происшествия и оставил место службы, но был пойман в Пермском крае.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Екатеринбургский гарнизонный военный суд.