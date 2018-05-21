Новый глава Минприроды предложил для решения проблем экологии привлекать средства населения

Средства на реализацию нового майского указа президента РФ Владимира Путина нужно искать внутри страны, а не за ее пределами, заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин на конференции "Единой России" "Направление 2026".

"Это огромный пласт работы и огромные деньги. Где их взять? Если мы планируем изыскивать средства, опираясь на прогнозные показатели стоимости барреля нефти, это, на мой взгляд, очень большая ошибка. Его стоимость может упасть и до 40, и до 30 долларов. Значит, будут недоделанные дорожные карты, сорвется выполнение указа. Ресурсы наши – внутри страны", - цитирует Кобылкина пресс-служба "Единой России".

Получить деньги можно посредством облигационных займов, считает министр. "У нас есть самое главное – доверие народа президенту. И если мы правильно выпустим облигационные займы, обеспечив хороший процент, люди будут их покупать", - выразил уверенность Кобылкин, до недавнего времени занимавший пост губернатора Ямала.

Как сообщало Накануне.RU, Дмитрия Кобылкин утвержден в должности министра 18 мая. Сегодня он был представлен коллективу Минприроды.

Новый "майский указ" президента был подписан 7 мая. В нем перечислены основные цели и приоритеты развития России до 2024 года. В документе обозначены 12 приоритетных проектов, разработать которые правительство должно до 1 октября. В их число вошла и экология.

Как сообщалось, премьер-министр Дмитрий Медведев уже заявил, что деньги деньги для реализации "майского указа" президента должны быть найдены.