Очередной семейный вечер состоялся в музее Уралвагонзавода

в этот день
21.05.18
15:39
В Екб.17:39
Генерал ФСБ скончался после жесткой посадки вертолета в Хабаровском крае
"Временный" губернатор Тюменской области выберет главу для Ямала
Исследователь: В могиле Золотарева лежит жертва убийства, кости которой туда подкинули
Главное
Украина пошла в атаку под Горловкой

Тема дня
Предписано вымирать, или Между строк президентского указа Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН выпустил доклад о глобальной урбанизации, в котором до 2050 г. спрогнозировал изменение численности населения всех стран мира. Прогноз для России неутешительный: в стране останется 133 млн человек, из которых в городах будут проживать 111 млн, а село почти вымрет, убыв до 22 млн с нынешних 37 млн. Этот прогноз совпал с указом президента России Владимира Путина.
21.05.2018
общество  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Говорить о войне и продолжать кормить врага Практически сразу после того, как Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату РФ, прозвучало заявление о безальтернативности пути "сохранения" наших ресурсов через покупку ценных бумаг США. В выборном марте Россия уже увеличила объем вложений в американский госдолг до $96,1 млрд, тогда как в феврале эта сумма составляла $93,8 млрд.
18.05.2018
от издателя  |  комментариев: 11


Виктор Балдоржиев: Перестанем ли участвовать в преступлении? Есть ли в политике правда, почему сырьевая экономика аморальна, как устаревшая техника связана с отсталым интеллектом и каким видится будущее России жителям Сибири и Дальнего Востока? Об этих и других философско-бытовых вопросах современной политики размышляет член Генерального совета "Партии Дела" Виктор Балдоржиев.
21.05.2018
экспертное мнение ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Госдума отказалась делить нефтегазовые доходы с населением
Порошенко назвал "Северный поток-2" трагической исторической ошибкой для Европы
Порошенко отреагировал угрозой на открытие Крымского моста
В центре Челябинска водитель БМВ устроил крупное ДТП, есть погибший
Электрички, пирожки… Собянин спрятался от жительницы Сергиева Посада
"Не к этому министру должны быть претензии". Депутат Госдумы с сожалением воспринял отставку главы МЧС Владимира Пучкова
Путин прокомментировал выздоровление Скрипаля
Путин на КамАЗе открыл Крымский мост
Голосование
Как Вы оцениваете назначение Медведева премьер-министром на новый срок?

Положительно

Нейтрально

Отрицательно


Результаты 1054

Очередной семейный вечер состоялся в музее Уралвагонзавода
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

семейный вечер в музее Уралвагонзавода (2018) | Фото: uralvagonzavod.ru

Более 900 взрослых и детей стали участниками семейного вечера в музее Уралвагонзавода, который прошел в международный день музеев. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ, в этом году программа была посвящена 85-летнему юбилею Дзержинского района.

На площади у Центральной проходной гостей встречали песнями: творческие коллективы Дворца культуры имени И.В. Окунева представляли национальности Дзержинского района. Затем стартовал исторический квест "С чего начинается Родина?" и конкурс рисунков на асфальте. Ребята и взрослые рисовали танки, вагоны, цехи Уралвагонзавода, виды района. В музеях можно было собрать пазлы с достопримечательностями Вагонки и техникой УВЗ, посмотреть исторические фильмы, полюбоваться работами мастеров декоративно-прикладного творчества на недавно открывшейся выставке "Волшебный мир декора" и самим сделать поделку.

Любители авторской песни насладились творческом тагильских бардов. Они воспевали Дзержинский район, предприятие и его тружеников. Представители молодежной организации Уралвагонзавода в игровой знакомили детей и взрослых с разными профессиями. А тот, кто хотел почувствовать себя танкистом, с удовольствием лазил по экспонатам бронетанкового музея. Все 14 бронемашин были буквально облеплены детьми и взрослыми.

семейный вечер в музее Уралвагонзавода(2018)|Фото: uralvagonzavod.ru

Все без исключения остались довольны праздником.

"Я первый раз на Семейном вечере и приятно удивлен посещаемостью. Хорошее мероприятие. Дети счастливы, и это главное. Мы с дочерью пришли в музей бронетанковой техники, она очень танки любит. Ее отсюда не утащить", - говорит Евгений, начальник отдела Уралвгонзавода.

"Я когда-то работал на Уралвагонзаводе оператором станков с ЧПУ. Делал детали для танков. На семейный вечер пришел с женой и сыном. Решил ребенку показать современную и историческую технику. Такие мероприятия воспитывают патриотизм у молодежи. Ощущается мощь нашей страны, гордость за страну", - рассказывает Виталий, бывший работник УВЗ.

"Мы пришли с мамами. Уже вырезали, делали поделки из бумаги, сейчас будем пазлы собирать. Нам очень нравится!", - поделились впечатлениями Лиза и Алиса, ученицы 2 класса школы №43.

"Мы второй раз на Семейном вечере. Дочери больше нравится в музее истории: здесь проводятся интересные мастер-классы, и историей она интересуется. Вообще любит в музеи ходить. В прошлом году мы были и в бронетанковом музее, но все-таки больше привлекает исторический. Мероприятие очень хорошее и познавательное. Можно многому научиться, узнать о чем-то новом - и детям, и нам, взрослым", - отмечает Наталья, работница цеха 113 Уралвагонзавода.

Другие новости по темам: Уралвагонзавод, музей, семейный вечер, мероприятие
21.05.2018 14:50 Мск | Нижний Тагил | Давыдов Денис
16:50 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Очередной семейный вечер состоялся в музее Уралвагонзавода
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+