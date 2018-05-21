Очередной семейный вечер состоялся в музее Уралвагонзавода

Более 900 взрослых и детей стали участниками семейного вечера в музее Уралвагонзавода, который прошел в международный день музеев. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ, в этом году программа была посвящена 85-летнему юбилею Дзержинского района.

На площади у Центральной проходной гостей встречали песнями: творческие коллективы Дворца культуры имени И.В. Окунева представляли национальности Дзержинского района. Затем стартовал исторический квест "С чего начинается Родина?" и конкурс рисунков на асфальте. Ребята и взрослые рисовали танки, вагоны, цехи Уралвагонзавода, виды района. В музеях можно было собрать пазлы с достопримечательностями Вагонки и техникой УВЗ, посмотреть исторические фильмы, полюбоваться работами мастеров декоративно-прикладного творчества на недавно открывшейся выставке "Волшебный мир декора" и самим сделать поделку.

Любители авторской песни насладились творческом тагильских бардов. Они воспевали Дзержинский район, предприятие и его тружеников. Представители молодежной организации Уралвагонзавода в игровой знакомили детей и взрослых с разными профессиями. А тот, кто хотел почувствовать себя танкистом, с удовольствием лазил по экспонатам бронетанкового музея. Все 14 бронемашин были буквально облеплены детьми и взрослыми.

Все без исключения остались довольны праздником.

"Я первый раз на Семейном вечере и приятно удивлен посещаемостью. Хорошее мероприятие. Дети счастливы, и это главное. Мы с дочерью пришли в музей бронетанковой техники, она очень танки любит. Ее отсюда не утащить", - говорит Евгений, начальник отдела Уралвгонзавода.

"Я когда-то работал на Уралвагонзаводе оператором станков с ЧПУ. Делал детали для танков. На семейный вечер пришел с женой и сыном. Решил ребенку показать современную и историческую технику. Такие мероприятия воспитывают патриотизм у молодежи. Ощущается мощь нашей страны, гордость за страну", - рассказывает Виталий, бывший работник УВЗ.

"Мы пришли с мамами. Уже вырезали, делали поделки из бумаги, сейчас будем пазлы собирать. Нам очень нравится!", - поделились впечатлениями Лиза и Алиса, ученицы 2 класса школы №43.

"Мы второй раз на Семейном вечере. Дочери больше нравится в музее истории: здесь проводятся интересные мастер-классы, и историей она интересуется. Вообще любит в музеи ходить. В прошлом году мы были и в бронетанковом музее, но все-таки больше привлекает исторический. Мероприятие очень хорошее и познавательное. Можно многому научиться, узнать о чем-то новом - и детям, и нам, взрослым", - отмечает Наталья, работница цеха 113 Уралвагонзавода.