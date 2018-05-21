На Средний Урал снова идут заморозки

Ночью и утром 22 мая в Свердловской области ожидаются заморозки в воздухе на поверхности почвы до -3 градусов. Об этом предупредил Уральский гидрометцентр.

При этом 22 и 23 мая температура воздуха может подняться до 26 градусов тепла, синоптики также прогнозируют переменную облачность и небольшие дожди.

В четверг потеплеет еще на один градус: ожидается, что днем на Среднем Урале температура воздуха поднимется до +27 градусов, но теплая погода будет сопровождаться дождем и грозой, а порывы ветра в этот день составят 15-20 м/сек.

Первая гроза в Екатеринбурге прошла в минувшее воскресенье, 20 мая. В некоторых районах города падали деревья, рекламные конструкции и заборы, а из-за сильного ветра без электричества осталось более 30 тыс. жителей Среднего Урала.