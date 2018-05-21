Медведев пообещал окончательно распределить обязанности между вице-премьерами в ближайшее время

в этот день
21.05.18
15:41
В Екб.17:41
Генерал ФСБ скончался после жесткой посадки вертолета в Хабаровском крае
"Временный" губернатор Тюменской области выберет главу для Ямала
Исследователь: В могиле Золотарева лежит жертва убийства, кости которой туда подкинули
Главное
Украина пошла в атаку под Горловкой

Тема дня
Предписано вымирать, или Между строк президентского указа Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН выпустил доклад о глобальной урбанизации, в котором до 2050 г. спрогнозировал изменение численности населения всех стран мира. Прогноз для России неутешительный: в стране останется 133 млн человек, из которых в городах будут проживать 111 млн, а село почти вымрет, убыв до 22 млн с нынешних 37 млн. Этот прогноз совпал с указом президента России Владимира Путина.
21.05.2018
общество  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Говорить о войне и продолжать кормить врага Практически сразу после того, как Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату РФ, прозвучало заявление о безальтернативности пути "сохранения" наших ресурсов через покупку ценных бумаг США. В выборном марте Россия уже увеличила объем вложений в американский госдолг до $96,1 млрд, тогда как в феврале эта сумма составляла $93,8 млрд.
18.05.2018
от издателя  |  комментариев: 11


Виктор Балдоржиев: Перестанем ли участвовать в преступлении? Есть ли в политике правда, почему сырьевая экономика аморальна, как устаревшая техника связана с отсталым интеллектом и каким видится будущее России жителям Сибири и Дальнего Востока? Об этих и других философско-бытовых вопросах современной политики размышляет член Генерального совета "Партии Дела" Виктор Балдоржиев.
21.05.2018
экспертное мнение ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Госдума отказалась делить нефтегазовые доходы с населением
Порошенко назвал "Северный поток-2" трагической исторической ошибкой для Европы
Порошенко отреагировал угрозой на открытие Крымского моста
В центре Челябинска водитель БМВ устроил крупное ДТП, есть погибший
Электрички, пирожки… Собянин спрятался от жительницы Сергиева Посада
"Не к этому министру должны быть претензии". Депутат Госдумы с сожалением воспринял отставку главы МЧС Владимира Пучкова
Путин прокомментировал выздоровление Скрипаля
Путин на КамАЗе открыл Крымский мост
Голосование
Как Вы оцениваете назначение Медведева премьер-министром на новый срок?

Положительно

Нейтрально

Отрицательно


Результаты 1054



Новости
21.05.2018 14:59 Мск (16:59 Екб)
политика | Центральный ФО
Медведев пообещал окончательно распределить обязанности между вице-премьерами в ближайшее время
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Медведев, совещание, правительство (2018) | Фото: government.ru

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пообещал в ближайшее время окончательно распределить обязанности между заместителями правительства РФ. Об этом он заявил на совещании с вице-премьерами в понедельник, сообщили Накануне.RU в пресс-службе кабмина.

"Как вы знаете, в пятницу президент подписал все указы по кадровому составу правительства. Таким образом, правительство сформировано, и оно должно будет решать те самые задачи, которые вытекают из главного майского указа президента нашей страны. С выполнения майского указа мы сегодня и начнём, это наш целевой документ", - сказал Медведев, открывая совещание.

Он отметил, что в ближайшее время также подпишет перечень поручений по реализации нового "майского указа", где четко будут определены основные направления работы министерств и обязанности вице-премьеров. "Времени на раскачку по этому документу нет. На подготовку Основных направлений деятельности правительства, прогноза социально-экономического развития, проектов госпрограмм, планов по реализации национальных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры у нас всего несколько месяцев. Я не буду сейчас перечислять, кто что будет делать, вы, естественно, знаете и текст майского указа, и ключевые направления, которые в нём обозначены", - обратился он к участникам совещания.

По его словам, при работе над реализацией указа "ни в коем случае нельзя выбиться из графика". "Прошу всех вице-премьеров организовать работу по тем направлениям, которые вы координируете. Окончательно распределить обязанности я намерен в ближайшую неделю, но вы и так знаете, чем должны заниматься. Я об этом объявил, ещё когда пришёл в Государственную Думу", - добавил Медведев.

Также, как он подчеркнул, финальные варианты национальных проектов, комплексного плана по инфраструктуре должны быть готовы до 15 августа, "чтобы затем доработать проект основных направлений деятельности правительства".

 

Другие новости по темам: Дмитрий Медведев, вице-премьеры, правительство, совещание, майский указ
21.05.2018 14:59 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
16:59 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Медведев пообещал окончательно распределить обязанности между вице-премьерами в ближайшее время
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+