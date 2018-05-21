Медведев пообещал окончательно распределить обязанности между вице-премьерами в ближайшее время

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пообещал в ближайшее время окончательно распределить обязанности между заместителями правительства РФ. Об этом он заявил на совещании с вице-премьерами в понедельник, сообщили Накануне.RU в пресс-службе кабмина.

"Как вы знаете, в пятницу президент подписал все указы по кадровому составу правительства. Таким образом, правительство сформировано, и оно должно будет решать те самые задачи, которые вытекают из главного майского указа президента нашей страны. С выполнения майского указа мы сегодня и начнём, это наш целевой документ", - сказал Медведев, открывая совещание.

Он отметил, что в ближайшее время также подпишет перечень поручений по реализации нового "майского указа", где четко будут определены основные направления работы министерств и обязанности вице-премьеров. "Времени на раскачку по этому документу нет. На подготовку Основных направлений деятельности правительства, прогноза социально-экономического развития, проектов госпрограмм, планов по реализации национальных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры у нас всего несколько месяцев. Я не буду сейчас перечислять, кто что будет делать, вы, естественно, знаете и текст майского указа, и ключевые направления, которые в нём обозначены", - обратился он к участникам совещания.

По его словам, при работе над реализацией указа "ни в коем случае нельзя выбиться из графика". "Прошу всех вице-премьеров организовать работу по тем направлениям, которые вы координируете. Окончательно распределить обязанности я намерен в ближайшую неделю, но вы и так знаете, чем должны заниматься. Я об этом объявил, ещё когда пришёл в Государственную Думу", - добавил Медведев.

Также, как он подчеркнул, финальные варианты национальных проектов, комплексного плана по инфраструктуре должны быть готовы до 15 августа, "чтобы затем доработать проект основных направлений деятельности правительства".