На учеников подмосковной школы рухнул потолок во время урока

Доследственная проверка организована после сообщения СМИ об обрушении потолка в школе города Ступино, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Московской области.

По данным ведомства, 21 мая в интернете появилась информация о том, что в средней школе №2 города Ступино во время урока на учащихся обвалился потолок. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Также сообщается, что в феврале 2017 года в школе завершился капитальный ремонт, на проведение которого было затрачено более 30 миллионов рублей.

На место происшествия выехала следственная группа.

Ранее сегодня в Екатеринбурге на посетительницу магазина крупной сети рухнул фрагмент потолка. Прокуратура начала проверку.