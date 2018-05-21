Мутко познакомил коллектив Минстроя с министром из Тюмени

Вице-премьер Правительства Виталий Мутко представил нового главу Минстроя России, бывшего губернатора Тюменской области Владимира Якушева коллективу ведомства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минстроя.

Указ о назначении Якушева на должность главы Минстроя подписан президентом России 18 мая. На новом посту Владимир Якушев сменил Михаила Меня, который руководил ведомством с ноября 2013 г.

Сегодня же с коллективом познакомился бывший глава Ямала Дмитрий Кобылкин, назначенный главой Минприроды.

Как сообщало Накануне.RU, с уходом Якушева в Тюменской области должны пройти выборы губернатора, на Ямале глава будет назначен. Причем, согласно процедуре, в назначении принимает участие руководитель Тюменской области. В избиркоме ЯНАО Накануне.RU сообщили, что выбор среди кандидатов, предложенных партиями, будет делать временный губернатор юга региона.