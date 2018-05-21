Воронежцы возмутились пандусом для инвалидов в стоматологии

Бурное обсуждение жителей Воронежа вызвал размещенный в одном из пабликов популярной соцсети снимок пандуса для подъема инвалидных колясок. Потрясенные воронежцы не скупились на комментарии в адрес чиновников и сотрудников учреждения, установивших издевательское сооружение в рамках программы "Доступная среда", передает корреспондент Накануне.RU.

Снимок разместил в сети пользователь Павел Середин, уточнив, что так выглядит пандус для подъема инвалидных колясок в стоматологии "Аврора" Коминтерновского района Воронежа. Самым популярным комментарием под снимком стали эпитеты "Дебилы" и "Управа сказали, мы сделали", пользователи одновременно отметили нарушение всех мыслимых норм безопасности при установке данного пандуса.

Горожан особенно неприятно поразил данный факт в свете того, что некоторое время назад Минстрой России включил Воронеж в пятерку лучших российских городов по показателям качества городской среды, в том числе – для инвалидов.