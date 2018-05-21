На Среднем Урале массово отравились воспитанники детского сада: несмотря на это, он продолжает работать

В уральском городе Карпинске за медицинской помощью обратились шестеро воспитанников детского сада №23. Прокуратура начала проверку.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, все обратились с аналогичными симптомами: жалобами на боль в животе, рвотой, недомоганием. В Карпинскую центральную больницу за медицинской помощью обратились пятеро детей (из них трое находится на стационарном лечении, а двое – на амбулаторном), в больницу Краснотурьинска – один ребенок (на стационарном лечении).

"По предварительным данным, у двоих детей по результатам проведенных анализов диагностирована ротовирусная инфекция (результаты анализов готовы). Предварительно, у троих детей диагностирован гастроэнтерит (результаты их анализов не готовы). Точная причина ухудшения состояния здоровья детей будет определена по готовности необходимых анализов. Из заболевших двое – воспитанники средней группы, трое – из ясельной группы, один ребенок – из старшей группы. Деятельность образовательного учреждения не приостановлена", - отметили в прокуратуре.

Сейчас устанавливаются обстоятельства, при которых заболели дети, в том числе соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания учащихся. Специалистами Роспотребнадзора в образовательной организации отобраны пробы продуктов, проводятся исследования и иные мероприятия для установления причин возможного заболевания.

Как добавили в ведомстве, по результатам проверки и при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.