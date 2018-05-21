"Будем строить на свои". Губернатор Южного Урала прокомментировал создание площади в Карабаше

В Карабаше губернатор Челябинской области Борис Дубровский поговорил с журналистами о социальных объектах города, планах на будущее и экономике, передает корреспондент Накануне.RU.

Как отметил глава региона, в Карабаше построено и реконструировано - профилакторий, спортивный комплекс, детский сад, сейчас создается городская площадь.

"На 11% выросли доходы бюджета. За четыре года 1,5 млрд рублей выделено Карабашу из областного бюджета. Более 500 млн вложила РМК.

Мы проводили внутренний конкурс и восемь малых городов, в том числе Карабаш, участвуют в федеральном конкурсе развития малых городов. В рамках конкурса город может получить до 100 млн руб. на свой проект. Карабаш занял восьмое место и вышел в финал. Они могут получить 30 млн рублей на строительство новой центральной городской площади. Сейчас там пустырь", - отметил Дубровский.

Губернатор подчеркнул, что даже если город не получит федеральные средства, "будем строить на свои" новую площадь.

Также Борис Дубровский на пресс-конференции подвел итоги социальной экономического развития Южного Урала. Он озвучил плановые показатели.

"Индекс промышленного производства составил 104,6%. Прирост показали ключевые отрасли. Это металлурги, добывающая промышленность, производство автотранспортных средств. Выросли объёмы возведенного жилья. Уровень безработицы в настоящий момент находится на уровне 1,2%. 2017 год область завершила с бюджетным профицитом, кроме того регион стал вторым после Москвы, кто показал такое снижение госдолга", - добавил Борис Дубровский.