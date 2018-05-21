Чтоб не пили, не курили. Свердловские полицейские устроили для школьников физзарядку со стрельбой

В Верхней Пышме на площадке для экстремальных видов спорта местные жители стали очевидцами стрельбы. К счастью, ничего криминального здесь не произошло. В рамках широкомасштабной акции МВД России "Зарядка со стражем порядка" состоялся необычный праздник с элементами показательных выступлений силовиков, которые и использовали для красочности и привлекательности табельное оружие с холостыми патронами.

Поучаствовать в мероприятии пришли порядка 150 школьников средних и старших классов, об этом Накануне.RU сообщил пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых.

На торжественном открытии детей тепло поприветствовали руководитель управления физической культуры, спорта и молодёжной политики городского округа Алексей Британов и начальник отдела профессиональной подготовки УРЛС ГУ МВД области полковник внутренней службы Владимир Лемещук.

"Сегодня не модно пить и курить. Сегодня модно быть здоровым, крепким, спортивным, уверенным в себе человеком. И очень важно, что все больше людей в нашей стране это понимает. Кроме того, вполне вероятно, кто-то из подростков примет для себя решение после завершения учебы пополнить ряды органов внутренних дел и встать в ряды тех, кто стоит на страже законных интересов граждан", – отметил в своем выступлении председатель Общественного совета при ОВД "Верхнепышминский" Сергей Зверев.

Затем перед школьниками свои умения по задержанию вооруженных преступников продемонстрировали бойцы отряда специального назначения "Гром" управления по контролю за оборотом наркотиков областного полицейского главка. Они показали приемы самообороны и способы защиты при нападении на человека. Ребята с восторгом наблюдали за профессиональной схваткой силовиков, по окончании которой все без исключения остались под впечатлением.

Мастер-класс для подрастающего поколения провели легендарный полицейский патрульно-постовой службы УМВД по Екатеринбургу мастер спорта по лыжным гонкам, член сборной команды России, серебряный призер чемпионата Европы по лыжным видам спорта среди полицейских 2017 года в спринте, чемпион Европы среди полицейских в эстафете Никита Ступак и заслуженный мастер спорта России по лыжным гонкам, двукратный бронзовый призер олимпийских игр в Корее 2018 года, серебряный призер чемпионата мира 2017 года Юлия Белорукова. А представитель ГУ МВД по Свердловской области подполковник Анатолий Миронов, призер соревнований по рукопашному бою, чемпион европейских и всемирных игр среди полицейских и пожарных, показал ребятам приемы борьбы, применяемые известным боксером Константином Цзю – чемпионом мира среди профессионалов по боксу.

"Настроение участников праздника поддерживало "Офицерское трио", исполнившее несколько ярких музыкальных произведений, в том числе песню, посвященную 300-летию Российской полиции. Эта знаменательная дата будет повсеместно отмечаться совсем скоро, 5 июня. Именно в этот день в 1718 году Петр I учредил новую должность в Санкт-Петербурге – генерал-полицмейстер, в подчинении которого была канцелярия и низший полицейский персонал (старосты, караульщики и десятские). В своем указе он сформулировал программу работы новой полиции и указал ее важную роль в существовании государства. Учитывая, что у всех школьников без исключения на лицах были улыбки, можно смело сделать вывод, что зарядка со стражем порядка им понравилась", – отметил полковник Горелых.