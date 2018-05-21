Сечин переизбран председателем Совета директоров "Интер РАО"

Глава "Роснефти" Игорь Сечин переизбран председателем Совета директоров ПАО "Интер РАО", сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Решение принято на годовом общем собрании акционеров.

"Председателем совета избран Игорь Сечин, президент, председатель правления ПАО "НК «Роснефть", его заместителем - Дмитрий Шугаев, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что старшим независимым директором избран вице-президент GE, президент и главный исполнительный директор GE в России и СНГ Рональд Поллет.