Националисту Тесаку отменили приговор

Мосгорсуд отменил приговор лидеру националистического движения "Реструкт" Максиму Марцинкевичу по прозвищу Тесак.

Дело отправлено на новое рассмотрение, сообщает "Интерфакс".

27 июня 2017 года Бабушкинский суд Москвы приговорил Тесака к 10 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в возбуждении ненависти и вражды, разбое и хулиганстве.

Тесак и его подельники, используя электрошокеры и дубинки, избивали людей, которых считали наркоторговцами. При этом потерпевших подвергали избиению, завладевали их имуществом, а в целях унижения человеческого достоинства, публично обливали краской.

Вместе с тем суд тогда освободил его от наказания по двум эпизодам по статье 282 УК РФ (экстремизм) в связи с истечением сроков давности по привлечению к уголовной ответственности и оправдал по статье 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества) в связи с недоказанностью ущерба.

Обвинение в экстремизме Марцинкевичу предъявлено в связи с его книгой "Реструкт", внесенной в реестр экстремистских материалов.

Объявленного в международный розыск Марцинкевича задержали на Кубе в январе 2014 года и экстрадировали на родину.