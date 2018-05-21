В Екатеринбурге на Уралмаше нашли труп мужчины, предположительно - находящегося под уголовкой застройщика

В Екатеринбурге в микрорайоне Уралмаш обнаружено тело 30-летнего мужчины. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Свердловской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

"Днем 13 мая в лесном массиве вблизи одного из домов по улице Коммунистической города Екатеринбурга обнаружено тело мужчины 1988 года рождения с признаками насильственной смерти", - пояснили в ведомстве.

Предположительно речь идет о застройщике Дмитрии Максимове, который проходил по уголовному делу о хищении денежных средств в сфере долевого строительства вместе со своей матерью. В Следственном комитете данную информацию не подтвердили, но и не опровергли.

По версии следствия, обвиняемые - мать и сын в период с 2012 по 2016 год обманули 84 человека, которые заплатили так называемым "застройщикам" свыше 97 млн руб. на долевое строительство многоквартирных домов в Екатеринбурге на улицах Орловской, Расковой, Линейной Норильской и Харьковской, Баумана и в переулке Татарском. Женщина ожидала суда под подпиской о невыезде, а ее сын - Дмитрий Максимов был объявлен в розыск.