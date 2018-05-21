СК: тюменец угрожал фельдшеру убийством из-за "медленной помощи" его матери

В Тюменской области возбуждено уголовное дело из-за угрозы убийством фельдшеру, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

17 мая на станцию "скорой помощи" поступил сигнал о том, что жительнице села Новопетрово нужна помощь врачей. Из-за труднодоступности села на место отправили фельдшера Новопетровского пункта "Областной больницы №11".

Приехав на место, медик стала лечить больную. Ее сын, решив, что матери помогают слишком медленно, разозлился и стал угрожать фельдшеру убийством, а позже ударил кулаком по голове.

Расследование продолжается.