ФК "Урал" объявил о назначении Парфенова главным тренером

Футбольный клуб "Урал" объявил о договоренности с Дмитрием Парфеновым, который будет главным тренером основной команды.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе клуба, 43-летний специалист уже прилетел в Екатеринбург и сегодня с ним был подписан контракт. Дмитрий Парфенов в качестве игрока четырежды выигрывал чемпионат России с московским "Спартаком", а также побеждал в кубках России и Украины, выступал за национальную сборную Украины. Тренерскую карьеру Парфенов начал в 2012 году, войдя в тренерский штаб юношеской сборной России.

В том же году возглавил "Текстильщик" (Иваново), а в 2015 году стал главным тренером "Тосно". В сезоне-2016/17 под руководством Парфенова клуб из Ленинградской области завоевал путевку в Премьер-лигу (но уже через год вылетел из нее), а в минувшем сезоне вместе с "Тосно" Парфенов одержал победу в Кубке России.

Александр Тарханов, возглавлявший "Урал" в минувшем сезоне, переведен на должность советника президента по спортивной части и будет курировать вопросы селекции, развития молодежного и детского футбола клуба. В "Урале" выразили Александру Федоровичу большую благодарность за плодотворную работу на посту наставника основной команды и пожелали успешной и продуктивной работы в новой должности, а также скорейшего восстановления после перенесенной операции на ахилле.