РМК подготовит проект для участия в ФЦП "Чистая страна"

"Русская медная компания" планирует провести реабилитацию нарушенных территорий, прилегающих к Карабашу и пойме реки Сакалга, об этом в Карабаше сообщила вице-президент по экологической и промышленной безопасности "Русской медной компании" Наталия Гончар, передает корреспондент Накануне.RU.

В компании рассчитывают на госфинансирование мероприятий по реализации проекта. Для этого необходимо, чтобы проект вошел в федеральную программу "Чистая страна".

В проект реабилитации вошли семь участков, планируется рекультивировать хвостохранилища 3 и 4. На реализацию проекта потребуется пять лет.