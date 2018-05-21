Отель в Копенгагене не продавал водку и икру российским хоккеистам

Сотрудники отеля в Копенгагене, где во время чемпионата мира по хоккею проживала сборная России, не предоставляли команде спиртные напитки.

Ранее финское издание Iltalehti сообщило, что счет за пребывание в гостинице составил 355 тысяч евро, главной статьей расходов стали крепкий алкоголь и икра.

"Отель "Тиволи" и "Конгресс-центр" строго подходят к процедуре общения со СМИ, и данная информация не относится к персоналу гостиницы. Отель опровергает информацию, упомянутую в статье, которая не основана на фактах", - говорится в заявлении отеля.

"В статье Iltalehti никаким образом не отражен сервис, который оказывался сборной России по хоккею во время чемпионата мира, - говорится в пресс-релизе отеля. - Команда находилась в постоянном диалоге с шеф-поваром, чтобы еда, которая подавалась хоккеистам, соответствовала специальной диете. В сервис не входили какие-либо алкогольные напитки". Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, 17 мая в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею сборная России уступила сборной Канады со счетом 4:5. Проиграв "кленовым листьям", сборная России вылетела из чемпионата мира по хоккею.