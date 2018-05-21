Евреи Украины просят перенести посольство страны в Иерусалим

40 глав еврейских организаций Украины призвали Киев последовать примеру США и перенести посольство Украины в "вечную и неделимую столицу Израиля" - Иерусалим. Об этом говорится в документе, принятом по итогам совещания руководителей еврейских организаций и общин Украины, которое прошло 17 мая, сообщил в Facebook глава Всеукраинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

В заявлении также говорится о том, что украинские евреи выражают глубокую озабоченность ростом антисемитских инцидентов. Они призывают Верховную раду принять определение "антисемитизма", предложенное Международным альянсом памяти холокоста, а правительство Украины - принять решение о вступлении в этот альянс.

Как сообщало Накануне.RU, в последнее время на Украине возникла тема антисемитизма. Громкий инцидент случился в Одессе, когда во время нацистского "марша украинского порядка" 2 мая руководитель городского отделения "Правого сектора" (запрещен в России) призвала очистить Украину от евреев. А консул Украины в Гамбурге попался на призывах уничтожать евреев. После этого Еврейский комитет Украины начал составлять "черный список антисемитов и ксенофобов".