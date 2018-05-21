На Среднем Урале по решению суда снесут опасное здание бывшей больницы

В Североуральске через суд снесут аварийное здание старого стационара больницы. Оно представляло угрозу для жизни и здоровья людей.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, здание главного корпуса (старого стационара) городской больницы общей площадью более 4 тыс. кв.м не эксплуатируется с 2014 года, находится в аварийном состоянии и имеет опасность обрушения: рамы окон частично, а местами и полностью отсутствуют, стекла выбиты, крыша полностью выгорела, частично обрушились конструкции чердачного перекрытия, частично прогорели деревянные перегородки этажей. Согласно приказу министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области, здание главного корпуса городской больницы в связи с непригодностью к дальнейшей эксплуатации было списано с баланса учреждения еще в 2016 году.

"Учитывая, что к объекту имеется свободный доступ, в том числе несовершеннолетних, что создает опасность для их жизни и здоровья, а также криминогенную обстановку, прокуратура Североуральска в суд направила исковое заявление к ГБУЗ "Североуральская центральная городская больница" с требованием о принятии мер по воспрепятствованию неограниченному доступу неопределенного круга лиц в аварийное здание, возложении обязанности осуществить демонтаж объекта. Также прокуратура требовала возложить на министерство здравоохранения Свердловской области обязанность выделить денежные средства на снос здания", - сообщили в надзорном ведомстве.

В итоге Североуральский городской суд требования прокурора полностью удовлетворил.