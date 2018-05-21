Президенты России и Узбекистана обсудили укрепление стратегического партнерства между странами

Президент РФ Владимир Путин обсудил с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым вопрос укрепления стратегического партнерства между странами, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Беседа состоялась по телефону по инициативе узбекской стороны.

"Обсужден ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита Президента Узбекистана в Россию в апреле 2017 года. Подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства и сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и других сферах", - говорится в сообщении.

Также в ходе разговора Мирзиёев поделился впечатлениями от недавнего официального визита в США.