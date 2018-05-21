Программа развития музея "Хохловка" стартует с ремонта дороги

в этот день
21.05.18
13:55
В Екб.15:55
Генерал ФСБ скончался после жесткой посадки вертолета в Хабаровском крае
"Временный" губернатор Тюменской области выберет главу для Ямала
Исследователь: В могиле Золотарева лежит жертва убийства, кости которой туда подкинули
Главное
Украина пошла в атаку под Горловкой

Тема дня
Предписано вымирать, или Между строк президентского указа Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН выпустил доклад о глобальной урбанизации, в котором до 2050 г. спрогнозировал изменение численности населения всех стран мира. Прогноз для России неутешительный: в стране останется 133 млн человек, из которых в городах будут проживать 111 млн, а село почти вымрет, убыв до 22 млн с нынешних 37 млн. Этот прогноз совпал с указом президента России Владимира Путина.
21.05.2018
общество  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Говорить о войне и продолжать кормить врага Практически сразу после того, как Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату РФ, прозвучало заявление о безальтернативности пути "сохранения" наших ресурсов через покупку ценных бумаг США. В выборном марте Россия уже увеличила объем вложений в американский госдолг до $96,1 млрд, тогда как в феврале эта сумма составляла $93,8 млрд.
18.05.2018
от издателя  |  комментариев: 11


Виктор Балдоржиев: Перестанем ли участвовать в преступлении? Есть ли в политике правда, почему сырьевая экономика аморальна, как устаревшая техника связана с отсталым интеллектом и каким видится будущее России жителям Сибири и Дальнего Востока? Об этих и других философско-бытовых вопросах современной политики размышляет член Генерального совета "Партии Дела" Виктор Балдоржиев.
21.05.2018
экспертное мнение ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Госдума отказалась делить нефтегазовые доходы с населением
Порошенко назвал "Северный поток-2" трагической исторической ошибкой для Европы
Порошенко отреагировал угрозой на открытие Крымского моста
В центре Челябинска водитель БМВ устроил крупное ДТП, есть погибший
Электрички, пирожки… Собянин спрятался от жительницы Сергиева Посада
"Не к этому министру должны быть претензии". Депутат Госдумы с сожалением воспринял отставку главы МЧС Владимира Пучкова
Путин прокомментировал выздоровление Скрипаля
Путин на КамАЗе открыл Крымский мост
Голосование
Как Вы оцениваете назначение Медведева премьер-министром на новый срок?

Положительно

Нейтрально

Отрицательно


Результаты 1042



Новости
21.05.2018 12:56 Мск (14:56 Екб)
культура | Пермский край
Программа развития музея "Хохловка" стартует с ремонта дороги
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Музей Хохловка (2018) | Фото: пресс-служба губернатора Пермского края

Подъездная дорога к архитектурно-этнографическому музею "Хохловка" будет отремонтирована в этом году. Свежий асфальт появится и на нескольких участках дороги "Пермь — Ильинский", сообщил губернатор Пермского края Максим Решетников на выездном совещании по вопросам развития туризма, которое состоялось на площадке музея. Ремонт дорог - начало программы развития музея.

В совещании приняли участие представители краевых и муниципальных властей, а также музея, темой встречи стала реставрация и инфраструктурное развитие "Хохловки", сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

"Хохловка" — любимое всеми пермяками, особое место, сказал губернатор, но инфраструктура музея существенно отстала от потребностей современных туристов.

"Самый важный вопрос, который стоит на повестке — инфраструктурный: подключение к электричеству, организация водопровода и канализации, строительство Визит-центра с благоустроенной парковкой, ремонт подъездных дорог. Поручил музею вместе с Минкультом рассмотреть возможность использования территории реки для создания места активного отдыха пермяков и гостей "Хохловки", организации долговечных пирсов и причалов, и необходимую для их использования инфраструктуру. Важно, чтобы мы и здесь обеспечили транспортное сообщение с музеем", - отметил Максим Решетников.

Музей Хохловка(2018)|Фото: пресс-служба губернатора Пермского края

По словам губернатора, уже в этом году будут отремонтированы подъезд к музею длиной 4,5 км, несколько участков дороги "Пермь — Ильинский". Рассматривается возможность увеличения количества автобусов на маршруте "Пермь — Хохловка".

Программу развития архитектурно-этнографического музея на ближайшие три-пять лет появится в ближайшее время. В рамках этой программы ежегодно на развитие музея будут направляться средства из краевого бюджета. Программой развития будет предусмотрено в том числе и появление в музее новых экспонатов. Уже в этом году руководство музея планирует отправить две экспедиции на поиски артефактов.

Как отметила заместитель директора по развитию Пермского краеведческого музея Татьяна Вострикова, "Хохловка" в этом году готовит новую культурную программу для гостей.

"Хохловка" во все сезоны любима пермяками и гостями края. Большое количество гостей музей встречает во время проведения праздников, но и в выходные дни сюда приезжают семьи с детьми просто отдохнуть и погулять. Останутся существующие музейные программы и добавятся новые, разработанные в партнёрстве с коллегами Дома народного творчества "Губерния", фольклорными коллективами и народными мастерами Прикамья. С конца мая мы планируем начать цикл этнографических занятий – "Мастеровые выходные в Хохловке", - говорит Татьяна Вострикова. Это серия мастер-классов на тему "Традиционные прикамские ремёсла". Участники мастер-классов попробуют разные техники плетения поясов, узнают, что такое "набойка" и как создавался рисунок на ткани. Продолжением темы станет выставка, посвященная домашним ремеслам, которая откроется в июне.

Архитектурно-этнографический музей "Хохловка" — первый на Урале музей деревянного зодчества под открытым небом. Музей начал создаваться в 1969 году и был открыт для посетителей в сентябре 1980 года. Сегодня "Хохловка" объединяет 23 памятника деревянного зодчества конца XVII – второй половины XX вв., которые представляют лучшие образцы традиционной и культовой архитектуры народов Прикамья.

Другие новости по темам: музей Хохловка, Максим Решетников, туризм в Пермском крае
21.05.2018 12:56 Мск | Пермь | информационная служба Накануне.RU
14:56 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Программа развития музея "Хохловка" стартует с ремонта дороги
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+