Программа развития музея "Хохловка" стартует с ремонта дороги

Подъездная дорога к архитектурно-этнографическому музею "Хохловка" будет отремонтирована в этом году. Свежий асфальт появится и на нескольких участках дороги "Пермь — Ильинский", сообщил губернатор Пермского края Максим Решетников на выездном совещании по вопросам развития туризма, которое состоялось на площадке музея. Ремонт дорог - начало программы развития музея.

В совещании приняли участие представители краевых и муниципальных властей, а также музея, темой встречи стала реставрация и инфраструктурное развитие "Хохловки", сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

"Хохловка" — любимое всеми пермяками, особое место, сказал губернатор, но инфраструктура музея существенно отстала от потребностей современных туристов.

"Самый важный вопрос, который стоит на повестке — инфраструктурный: подключение к электричеству, организация водопровода и канализации, строительство Визит-центра с благоустроенной парковкой, ремонт подъездных дорог. Поручил музею вместе с Минкультом рассмотреть возможность использования территории реки для создания места активного отдыха пермяков и гостей "Хохловки", организации долговечных пирсов и причалов, и необходимую для их использования инфраструктуру. Важно, чтобы мы и здесь обеспечили транспортное сообщение с музеем", - отметил Максим Решетников.

По словам губернатора, уже в этом году будут отремонтированы подъезд к музею длиной 4,5 км, несколько участков дороги "Пермь — Ильинский". Рассматривается возможность увеличения количества автобусов на маршруте "Пермь — Хохловка".

Программу развития архитектурно-этнографического музея на ближайшие три-пять лет появится в ближайшее время. В рамках этой программы ежегодно на развитие музея будут направляться средства из краевого бюджета. Программой развития будет предусмотрено в том числе и появление в музее новых экспонатов. Уже в этом году руководство музея планирует отправить две экспедиции на поиски артефактов.

Как отметила заместитель директора по развитию Пермского краеведческого музея Татьяна Вострикова, "Хохловка" в этом году готовит новую культурную программу для гостей.

"Хохловка" во все сезоны любима пермяками и гостями края. Большое количество гостей музей встречает во время проведения праздников, но и в выходные дни сюда приезжают семьи с детьми просто отдохнуть и погулять. Останутся существующие музейные программы и добавятся новые, разработанные в партнёрстве с коллегами Дома народного творчества "Губерния", фольклорными коллективами и народными мастерами Прикамья. С конца мая мы планируем начать цикл этнографических занятий – "Мастеровые выходные в Хохловке", - говорит Татьяна Вострикова. Это серия мастер-классов на тему "Традиционные прикамские ремёсла". Участники мастер-классов попробуют разные техники плетения поясов, узнают, что такое "набойка" и как создавался рисунок на ткани. Продолжением темы станет выставка, посвященная домашним ремеслам, которая откроется в июне.

Архитектурно-этнографический музей "Хохловка" — первый на Урале музей деревянного зодчества под открытым небом. Музей начал создаваться в 1969 году и был открыт для посетителей в сентябре 1980 года. Сегодня "Хохловка" объединяет 23 памятника деревянного зодчества конца XVII – второй половины XX вв., которые представляют лучшие образцы традиционной и культовой архитектуры народов Прикамья.